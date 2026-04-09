«Авторские угощения и развлечения»: в Калининграде пройдёт благотворительный фестиваль выпечки

Жителям и гостям города предлагают приготовить угощения для ярмарки. Принять участие в акции могут не только пекари и кондитеры, но и любые неравнодушные люди. Для этого необходимо заполнить анкету по ссылке и принести выпечку в Центральный парк 19 апреля с 10:00 до 12:00. Все вырученные средства направят на оснащение первого в регионе детского хосписа.