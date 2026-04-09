«Авторские угощения и развлечения»: в Калининграде пройдёт благотворительный фестиваль выпечки

В Центральном парке Калининграда пройдёт благотворительный фестиваль выпечки. Мероприятие состоится в воскресенье, 19 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в благотворительном центре «Верю в чудо».
Жителям и гостям города предлагают приготовить угощения для ярмарки. Принять участие в акции могут не только пекари и кондитеры, но и любые неравнодушные люди. Для этого необходимо заполнить анкету по ссылке и принести выпечку в Центральный парк 19 апреля с 10:00 до 12:00. Все вырученные средства направят на оснащение первого в регионе детского хосписа.
Мероприятие продлится с 12:00 до 16:00. На празднике будут продавать множество угощений: печенье, кранчи, пироги, торты, зефир, пряники, пирожные на палочках, пироги, чизкейки, кексы, булочки, вафли и другие.
Для гостей организуют фотозону, книжную ярмарку и ярмарку мастеров, зоны с аквагримом и мастер-классами. На благотворительном празднике можно будет заняться росписью пряников, украшением кексов и созданием букетов. Вход на благотворительный фестиваль бесплатный.
