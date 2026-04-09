Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам рассказали, можно ли получить перерасчет за жару в квартире

Также в ведомстве напомнили, почему не планируется раннее отключение отопления.

В Стройнадзоре Красноярского края рассказали, что при слишком высокой температуре в квартире тоже можно добиться перерасчета от ресурсоснабжающей организации.

Весной, когда на улице становится тепло, многие задаются вопросом — не лучше ли уже отключить отопление в квартирах. В Стройнадзоре пояснили, что по нормативам сделать это можно лишь после того, как среднесуточная температура продержится на уровне +8 °C в течение пяти дней.

«Если тепло отключить слишком рано, при резком похолодании придется запускать систему заново, а это сложно и дорого», — пояснили в пресс-службе.

Но если температура в квартире выше норматива, это тоже повод для того, чтобы попросить перерасчет за некачественную услугу. По норме, в комнатах должна поддерживаться комфортная температура от +18 до +22 °C, а в угловых — от +20 до +24 °C. В северных территориях нормой считается +20…+24 °C и +22…+26 °C соответственно. В ночное время (с 0:00 до 5:00) допустимы отклонения на 4  выше или на 3  ниже нормы.

Но при сильном отклонении показателей от нормы в любую сторону гражданин вправе обратиться за перерасчетом. Для этого нужно:

подать заявку на замер температуры в управляющую компанию. Сделать это лучше через «Госуслуги Дом»; получить копию акта о замере; написать заявление о перерасчете с приложением копии акта замера.

Если управляющая организация не отреагировала, можно обратиться за помощью в Стройнадзор.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.