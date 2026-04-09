Воронежские приставы помогли краснодарцу забрать сына у сбежавшей жены, несмотря на три переезда матери. Об этом рассказали в УФССП по региону 8 апреля.
Мужчина добился в суде, чтобы ребенок после развода остался с ним, но исполнить вынесенное в его пользу решение оказалось непросто.
Мать мальчика скрывалась и несколько раз меняла адреса проживания: Анапа, Симферополь и, наконец, Воронеж. Здесь ее по поручению коллег из Крыма разыскали воронежские приставы Межрайонного отделения по розыску должников и их имущества.
Сын учился в частной школе и находился на уроках, когда за ним приехал отец с сотрудниками ведомства. Ребенок обрадовался встрече с папой. В присутствии матери приставы Коминтерновского районного отделения провели процедуру передачи ребенка. Теперь второкласснику предстоит еще одно путешествие, уже к месту постоянного жительства.