9 открыток к праздникам 9 апреля

По соседству с Чистым четвергом 9 апреля в России отмечают День работников клининговой сферы — профессиональный праздник всех, кто заботится о чистоте наших домов, офисов и улиц. Дата имеет историческую основу: именно 9 апреля 1699 года Пётр I издал указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». Сам же праздник, как неофициальный, стали отмечать с 2009 года по инициативе частных клининговых компаний.