9 открыток к праздникам 9 апреля

9 апреля — день, когда в календаре встретились глубокая духовная традиция, уважение к людям, создающим уют и чистоту, и признание заслуг тех, кто управляет бизнесом. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток ко всем трём праздникам, чтобы вы могли поздравить близких с Великим четвергом, поблагодарить работников клининговой отрасли или отметить успехи руководителей высшего звена.
Великий четверг (Воспоминание Тайной Вечери).
9 апреля 2026 года православные христиане вспоминают одно из ключевых событий Страстной недели — Тайную Вечерю, последнюю трапезу Иисуса Христа с учениками. Именно в этот день Господь омыл ноги апостолам, показав им пример высшего смирения, и установил таинство Евхаристии — причащения Тела и Крови Христовых.
Також с этим днём связана и народная традиция: Великий четверг называют Чистым, и сегодня принято приводить в порядок дом, мыться, — всё это символическое очищение перед Пасхой.
День работников клининговой отрасли.
По соседству с Чистым четвергом 9 апреля в России отмечают День работников клининговой сферы — профессиональный праздник всех, кто заботится о чистоте наших домов, офисов и улиц. Дата имеет историческую основу: именно 9 апреля 1699 года Пётр I издал указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». Сам же праздник, как неофициальный, стали отмечать с 2009 года по инициативе частных клининговых компаний.
В этот день принято благодарить клинеров и уборщиков за их нелёгкий труд, а также наводить порядок в своих домах, продолжая старую традицию.
Международный день ТОП-менеджера.
Во второй четверг апреля, в 2026 году — 9 апреля, свой профессиональный праздник отмечают руководители высшего звена: генеральные и финансовые директора, управляющие и начальники отделов. Праздник был учреждён в 2009 году оргкомитетом XI Международного конгресса «Инновационная экономика и качество управления». Дата символизирует весеннее пробуждение, обновление и постановку новых амбициозных целей.
В этот день в компаниях проводят тренинги и конференции по обмену опытом, а выдающимся менеджерам вручают почётные грамоты и дипломы.