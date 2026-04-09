МВД сказало, что белорусы должны проверить в паспорте перед выездом за границу

Несовершеннолетним для выезда за границу также понадобится паспорт, в том числе речь идет и про поездки в Россию. В том случае, если ребенок едет за границу в сопровождении одного из родителей, то согласие второго на выезд не потребуется. Однако согласие двоих родителей понадобится, если ребенок едет в сопровождении третьих лиц (родственников, в составе организованных групп).