МВД сказало, что белорусы должны проверить в паспорте перед выездом за границу

Министерство внутренних дел сказало, что белорусы должны проверить в паспорте перед выездом за границу.
В частности, перед выездом за пределы республики белорусам следует проверить актуальность фотографии, отсутствие каких-либо повреждений (это могут быть выцветшие печати, вырванные страницы, размытое фото). Необходимо обратить внимание и на срок действия документа. В МВД напомнили: по требованию некоторых стран на момент поездки до окончания паспорта должно оставаться не менее трех месяцев, а иногда — не менее шести месяцев.
Несовершеннолетним для выезда за границу также понадобится паспорт, в том числе речь идет и про поездки в Россию. В том случае, если ребенок едет за границу в сопровождении одного из родителей, то согласие второго на выезд не потребуется. Однако согласие двоих родителей понадобится, если ребенок едет в сопровождении третьих лиц (родственников, в составе организованных групп).
В МВД также советуют белорусам проверить возможные ограничения на выезд из республики. Для этого необходимо лично с паспортом обратиться в любое подразделение по гражданству и миграции территориального органа внутренних дел.
