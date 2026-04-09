Водитель омской маршрутки отказался от алкотестера

Транспорт забрали на спецстоянку, а пассажиры поехали в Красноярку на попутках.

Омские правоохранители сообщили в четверг, 9 апреля 2026 года, что утром 8 апреля на трассе Омск — Красноярка экипаж ДПС остановил пассажирский микроавтобус «Газель Некст», который вез пассажиров из Омска в поселок Красноярка.

«В ходе проверки документов, предусмотренных ПДД, и общения с водителем автоинспектор почувствовал запах алкоголя, исходивший от мужчины. Кроме того, и его внешний вид указывал на признаки опьянения. Предложенную процедуру освидетельствования, в том числе медицинского, он проходить отказался», — передает ведомство.

Сообщается, что водитель маршрутки был отстранен от управления транспортным средством, микроавтобус отправили на спецстоянку. Четыре пассажира, которые ехали в «Газели», поехали в Красноярку попутным транспортом.

По данным силовиков, административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования) будет передан в суд для принятия решения, а работодатель ответит за выпуск на линию данного водителя.

На видео маршрутчику предлагают подышать в трубку или пройти медосвидетельствование, но он отказывается.