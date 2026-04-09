Три проекта из Красноярского края вышли в финал премии «Служение»

Три проекта из Красноярского края вошли в число финалистов Всероссийской муниципальной премии «Служение». Народное голосование завершилось 6 апреля, участие в нем приняли жители всех 89 регионов страны. Всего россияне отдали более 1,66 млн голосов, ежедневно в голосовании участвовали свыше 46 тысяч человек. 1 млн 660 тысяч проголосовавших граждан — это рекордный показатель доверия к премии и практикам, которые инициируются и реализуются на муниципальном уровне. При этом больше всего голосов — 270,9 тысячи — поступило за проекты в номинации «Единство народов России — сила страны», — сказал заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев. Проект Елены Лебедевой из Норильска «Общественно-культурный центр "Башня" посвящен восстановлению здания 1951 года. Сейчас в нем работают детский центр, музей, кафе и смотровая площадка. Ольга Качанова из Красноярска представила проект "Семья — душа и сила Красноярска!", направленный на вовлечение многодетных семей в общественную жизнь и городскую политику. Еще один финалист — Максим Миронов из Норильска с проектом "Открытый код будущего: Цифровой диалог о Норильске 2035". Платформа позволяет жителям следить за развитием города через интерактивную 3D-карту, где отображены сотни объектов реновации и объем инвестиций. Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула, что рост числа заявок подтверждает востребованность муниципальной службы и ее влияние на качество жизни людей. Для нас принципиально важно не просто отметить лучшие практики, а выстроить систему, в которой такие решения масштабируются и становятся нормой для всей страны, — отметила Ирина Гусева. Всего на премию поступило более 63 тысяч заявок. Победителей определят 16 апреля на заседании наблюдательного совета, которое возглавит Сергей Кириенко. Организаторы поделились, что церемония награждения пройдет 21 апреля в рамках форума "Малая родина — сила России".