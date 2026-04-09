Депутат Заксобрания НСО предупредил о новой схеме мошенничества в MAX

Бывший прокурор Новосибирска, а ныне депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Сивак предупредил жителей региона о новой схеме мошенничества, активизировавшейся в мессенджерах. В интервью изданию BFM-Новосибирск он рассказал, что злоумышленники создают группы, используя контакты пользователей. Выборка может достигать 200 человек. Одним из участников группы становится знакомый, друг или родственник жертвы, от имени которого мошенники рассылают сообщения о якобы участии в конкурсе.
«Эта ссылка является ключом к вашим аккаунтам и персональным данным. Никогда не переходите по ссылкам в новых группах, которые якобы созданы вашими друзьями — это мошенники!» — подчеркнул Сивак.
Тематика конкурсов часто совпадает с профессиями или увлечениями знакомых, так как мошенники заранее изучают социальные сети и фотографии на аватарках. В сообщении содержится ссылка, по которой необходимо пройти для голосования. Сивак призвал граждан быть внимательными и бдительными, чтобы не стать жертвами обмана.