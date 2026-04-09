Нейросети обучили находить пластик в океане

«Морские животные могут проглотить крупные частицы, препятствующие дыханию, а также запутаться в пакетах, сетях и волокнах из пластика. Поэтому важно отслеживать скопления плавающего морского мусора, включая пластиковый, в морях и своевременно их убирать. Обычно такой мусор ищут, просматривая поверхность океана с судов, однако это долгий и трудозатратный процесс, а потому проводить мониторинг больших территорий очень сложно. В качестве альтернативы можно анализировать снимки поверхности океана, сделанные дронами или камерами на бортах судов. Для этого нужны надежные нейросети, способные отличать пластиковый мусор от других случайных объектов, например, морских животных, пены и бликов на воде», — сообщили исследователи.