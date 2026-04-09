Украинские силовики получат оборудование для взлома машин: на это выделит деньги другая страна

Госдепартамент США планирует купить специальное оборудование, которое позволит украинским силовикам вскрывать автомобили. Это делается якобы для борьбы с наркотрафиком. Информация об этом появилась в правительственных документах, на которые ссылается РИА Новости.
Запрос на закупку опубликовало Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL). Американские власти объясняют, что оборудование нужно для противодействия транснациональным сетям, производящим синтетические наркотики. В Вашингтоне считают такие сети серьёзной угрозой, в том числе для самих Соединённых Штатов.
В перечень вошли декодеры для автоматических замков, код-грабберы и ретрансляторы сигналов. С их помощью можно разблокировать и завести машину без ключа. Кроме того, США намерены приобрести устройства для клонирования электронных ключей автомобилей Toyota, Lexus и Kia.
Всё это оборудование планируется передать бесплатно национальной полиции Украины и Государственной пограничной службе. Таким образом, украинские силовики получат инструменты для скрытого доступа к любым автомобилям.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал провести тщательное расследование расходования американских денег, которые были направлены Украине. Он напомнил, что администрация Байдена передала Киеву от 350 до 400 миллиардов долларов наличными на оружие, и теперь с этими средствами нужно разобраться.