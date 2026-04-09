На Дону утром 9 апреля дали отбой беспилотной опасности

В Ростовской области утром 9 апреля отменён режим беспилотной опасности. Соответствующее оповещение от РСЧС поступило жителям региона ориентировочно в 5:00.
Напомним, режим повышенной опасности в связи с угрозой применения БПЛА был введён в области вечером 8 апреля. Около 21:00 население получило рекомендацию покинуть открытые пространства, перейти в защитные помещения или здания, а также не подходить к окнам.
Утром 9 апреля экстренные службы передали сигнал «отбой» по угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что вражеские дроны уничтожены в трёх районах региона.
