Порывы ветра до 15−20 м/с прогнозируют в Нижнем Новгороде

Порывы ветра до 15−20 м/с прогнозируют местами в Нижегородской области в четверг, 9 апреля. Соответствующая рассылка пришла нижегородцам накануне от РСЧС.
Жителей региона призвали быть осторожнее и держаться в стороне от слабоукрепленных конструкций.
Согласно данным Яндекс Погоды, 9 апреля дождь будет идти весь день. Термометры покажут +1°, но с учетом северного ветра по ощущениям будет −5°. В пятницу, 10 апреля, будет пасмурно, с дождем. Днём +3°, ветер северо-восточный, 3 м/с.
