В Омской области официально вступает в силу запрет на жарку шашлыков

За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.
Отметим, что противопожарный режим вводится не во всей области сразу.
Так, с 10 апреля по 10 июня он устанавливается в Омске, а также на территории Азовского немецкого национального, Горьковского, Калачинского, Исилькульского, Кормиловского, Марьяновского, Любинского, Москаленского, Нижнеомского, Называевского, Одесского, Нововаршавского, Павлоградского, Оконешниковского, Омского, Саргатского, Полтавского, Русско-Полянского, Таврического, Шербакульского, Черлакского муниципальных округов.
В остальных районах режим будет действовать с 15 апреля по 15 июня. Это Большереченский, Тарский, Большеуковский, Крутинский, Знаменский, Колосовский, Тюкалинский, Муромцевский, Усть-Ишимский районы Омской области.
Напомним, с 4 апреля в регионе установлен пожароопасный сезон.