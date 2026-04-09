В Омской области официально вступает в силу запрет на жарку шашлыков

В Омске и Омской области с пятницы, 10 апреля 2026 года, согласно проекту указа, официально вступит в силу особый противопожарный режим, который предполагает ряд запретов для недопущения природных пожаров. В частности, жителям в течение двух месяцев нельзя ходить и ездить в лес, жарить шашлыки, в том числе на мангале, и готовить другую пищу на огне, жечь траву и мусор даже в бочках и в целом разводить костры.