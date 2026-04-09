Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области официально вступает в силу запрет на жарку шашлыков

В Омске и Омской области с пятницы, 10 апреля 2026 года, согласно проекту указа, официально вступит в силу особый противопожарный режим, который предполагает ряд запретов для недопущения природных пожаров. В частности, жителям в течение двух месяцев нельзя ходить и ездить в лес, жарить шашлыки, в том числе на мангале, и готовить другую пищу на огне, жечь траву и мусор даже в бочках и в целом разводить костры.

За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.

Отметим, что противопожарный режим вводится не во всей области сразу.

Так, с 10 апреля по 10 июня он устанавливается в Омске, а также на территории Азовского немецкого национального, Горьковского, Калачинского, Исилькульского, Кормиловского, Марьяновского, Любинского, Москаленского, Нижнеомского, Называевского, Одесского, Нововаршавского, Павлоградского, Оконешниковского, Омского, Саргатского, Полтавского, Русско-Полянского, Таврического, Шербакульского, Черлакского муниципальных округов.

В остальных районах режим будет действовать с 15 апреля по 15 июня. Это Большереченский, Тарский, Большеуковский, Крутинский, Знаменский, Колосовский, Тюкалинский, Муромцевский, Усть-Ишимский районы Омской области.

Напомним, с 4 апреля в регионе установлен пожароопасный сезон.