Экономия на треть: СГК завершила эксперимент по использованию теплонакопителей для отопления частных домов в Красноярске

По инициативе Ассоциации «Совет рынка» СГК запустила в Красноярске один из первых в России экспериментов по оценке экономии при использовании теплонакопителей. Эти приборы накапливают тепло ночью по низкому тарифу, а в светлое время суток отдают его, почти не потребляя электроэнергию днем, когда она обходится дороже.