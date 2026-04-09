Экономия на треть: СГК завершила эксперимент по использованию теплонакопителей для отопления частных домов в Красноярске

В рамках проекта «Новое тепло» «Сибирская генерирующая компания» установила в Красноярске оборудование, которое позволяет снизить затраты на экологичное электрическое отопление.
Проект «Новое тепло» по переводу частного сектора на электроотопление СГК реализует в Красноярске с 2021 года. По итогам 1 квартала 2026 года на экологичный вид отопления переведен уже 771 частный дом. Достигнуто сокращение выбросов на 2 320 тонн в год. Компания полностью оплачивает установку электрооборудования и возмещает жителям ⅔ стоимости счета за электроэнергию.
По инициативе Ассоциации «Совет рынка» СГК запустила в Красноярске один из первых в России экспериментов по оценке экономии при использовании теплонакопителей. Эти приборы накапливают тепло ночью по низкому тарифу, а в светлое время суток отдают его, почти не потребляя электроэнергию днем, когда она обходится дороже.
Для эксперимента СГК приобрела и установила в частном одноэтажном доме площадью 50 кв. м восемь теплонакопителей суммарной мощностью 12,8 кВт. В ходе испытаний система обеспечила в доме комфортную температуру в течение всей зимы.
По расчетам, за полный отопительный сезон теплонакопители потребляют 13 316 кВт*ч электроэнергии. Благодаря зарядке ночью по льготному тарифу это обошлось бы в 28 729 рублей. Для сравнения: при использовании обычных электроконвекторов затраты на отопление того же дома составили бы 42 690 рублей. Таким образом, расчётная экономия составляет 13 962 рубля за сезон, или почти 33%.
Как отмечает руководитель программ развития СГК Игорь Загородний, стабильный положительный экологический эффект перевода частного сектора на электроотопление заметен и жителям Красноярска, и научному сообществу:
«Главная задача нашего эксперимента с теплонакопителями — определить на практике параметры, при которых этот вид отопления в глазах потребителей становится еще и экономически привлекательным. Итоги эксперимента будут представлены, как один из способов снижения выбросов в городах края, участвующих в федеральной программе “Чистый воздух” — Ачинске, Лесосибирске и Минусинске».