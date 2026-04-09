Shot: Macan подарил финскую сауну своей войсковой части

Рэпер Андрей Косолапов (Macan), проходящий срочную службу, профинансировал обустройство финской сауны для своей войсковой части. По данным Shot, на ремонт помещений Центра спецназначения «Витязь» он направил более трех миллионов рублей.
Уточняется, что рядовой Косолапов приурочил работы ко Дню Росгвардии. На личные средства был отремонтирован целый этаж, включая казармы и прежнюю баню, а рядом с новой сауной оборудована комната отдыха в стиле лофт.
Отмечается, что фото- и видеосъемка обновленного пространства в части запрещена. При этом подчеркивается, что основными посетителями парной стали контрактные военнослужащие, направляющиеся в зону СВО. По информации Telegram-канала, военные положительно оценили такой подарок.
До этого в СМИ появилась информация, что Macan провел новогодние праздники вне воинской части — более 10 дней подряд. Сослуживцы отзываются о рэпере как о щедром человеке: по их словам, он делится с ними гостинцами из передачек.
28 ноября 2025 года музыкант прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского для прохождения военной службы по призыву. Маcаn во время службы в Росгвардии выполняет задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона.