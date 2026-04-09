В ОДК рассказали о разработке технологий для авиадвигателя ПД-35

Отмечается, что реализация проекта создания ПД-35 осложняется тем, что для такого большого двигателя (только диаметр его вентилятора больше трех метров) в стране нет необходимых испытательных стендов и производственных помещений. Поэтому управляющий директор — генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев предложил расширить производственную и испытательную базу в Перми. На данный момент создан открытый испытательный стенд, на котором можно испытывать авиационные двигатели с тягой до 50 тонн. Аналогов ему в России не существует.