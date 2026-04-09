В ОДК рассказали о разработке технологий для авиадвигателя ПД-35

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Для авиадвигателя большой тяги ПД-35 создадут уникальные испытательные стенды, разработают 20 новых критических технологий, новые материалы и покрытия, сообщили РИА Новости в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).
ПД-35 большой тяги создается для перспективного отечественного двухдвигательного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Собранный двигатель-демонстратор технологий ПД-35 успешно прошел первый этап испытаний на этом стенде и вышел на тягу более 35 тонн.
«В рамках реализации программы ПД-35 ведется разработка и внедрение 20 критических технологий, необходимых для создания семейства двигателей большой тяги. Это новые материалы, покрытия, технологии проектирования и изготовления», — отметили в ОДК.
На данный момент унифицированный газогенератор на стендах ФАУ «Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова» (ЦИАМ) уже успешно прошел очередные испытания с проверкой работоспособности в условиях полноразмерного двигателя и в высотных условиях. В частности, проверялась работоспособность рабочих лопаток компрессора высокого давления (КВД) и турбины высокого давления (ТВД) из новых материалов, малоэмиссионной камеры сгорания.
В полном объеме прошел второй этап испытаний двигателя-демонстратора технологий на открытом стенде «ОДК-Авиадвигатель». В ходе этих испытаний проверены работоспособность рабочих лопаток КВД из новых материалов и работоспособность ТВД и вала турбины низкого давления из новых материалов.
«Испытания подтвердили заявленные характеристики двигателя-демонстратора технологий и правильность принятых конструктивных решений», — отметили в корпорации.
Отмечается, что реализация проекта создания ПД-35 осложняется тем, что для такого большого двигателя (только диаметр его вентилятора больше трех метров) в стране нет необходимых испытательных стендов и производственных помещений. Поэтому управляющий директор — генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев предложил расширить производственную и испытательную базу в Перми. На данный момент создан открытый испытательный стенд, на котором можно испытывать авиационные двигатели с тягой до 50 тонн. Аналогов ему в России не существует.
В четверг, 9 апреля, знаменитому создателю авиадвигателя ПД-14 для МС-21−310 академику РАН, Герою Труда Российской Федерации Александру Иноземцеву исполняется 75 лет. Являясь учеником легендарного конструктора Павла Соловьева, он внес значительный вклад в создание двигателей серии Д-30 для самолетов Ту-134, Ил-62М, Ил-76, Ту-154М, семейство двигателей ПС-90А для Ту-204, Ту-214, Ил-96, Ил-76ТД/МД-90, двигателя Д-30Ф6 для МиГ-31 и его модификаций.