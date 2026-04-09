В стоматологии Хабаровска на пациентку оформили три кредита на 647 тысяч

В Хабаровске полицейские задержали 42-летнюю сотрудницу стоматологической клиники, которая оформила на пациентку три кредита на общую сумму 647 000 рублей, — сообщает Полиция Хабаровска.
Жительница Некрасовки узнала о займах в микрофинансовой организации. Она подчеркнула, что никому не передавала паспорт и не сообщала персональные данные, в интернете старалась их не распространять.
Проверка показала: кредиты оформлялись под видом предоставления стоматологических услуг. Потерпевшая проходила лечение в клинике в Железнодорожном районе.
Сотрудница клиники, имея доступ к специализированным программам, использовала паспортные данные пациентки для оформления кредитов. Все поступившие деньги она похитила и потратила на свои нужды.
По факту возбуждены уголовные дела. Полиция продолжает следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.