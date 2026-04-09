В региональном правительстве рассказали, что в Ростовской области идут работы по расширению федеральной трассы Новороссия. Ход масштабной реконструкции обсудили на встрече руководства областного министерства транспорта и управления дорогами.
Сейчас специалисты сосредоточены на разделении встречных потоков и увеличении проезжей части. Главная цель проекта — обеспечить сплошное четырехполосное движение на всем протяжении маршрута, чтобы навсегда ликвидировать так называемые узкие места, сдерживающие автомобильный трафик.
— Модернизация магистрали позволит существенно повысить пропускную способность. Это жизненно важная задача для региона с высоким уровнем транзитных грузоперевозок, — пояснила заместитель губернатора Алена Беликова.
Данная автодорога является ключевым звеном сухопутного коридора на Крымский полуостров. В текущем году капитальный ремонт ведется сразу на пяти участках магистрали, а всего в работе у специалистов находится около 64 километров федеральных сетей.
