Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская Чукреевка третий день без света: энергетики назвали причину

Временно участки в поселке запитали от генератора.

Источник: AP 2024

В четверг, 9 апреля 2026 года, в паблике «Аварийный Омск» появилась информация об отключении света в поселке Чукреевка.

«Здравствуйте, третий день нет электричества в поселке Чукреевка. Пора бы вводить режим ЧС, мэр города и глава администрации отказываются выезжать на место! Следственный комитет и прокуратура не хотят возбуждать уголовное дело в отношении собственника сетей, который их бросил и сбежал по факту мошенничества», — говорится в публикации.

Ситуацию в комментариях под постом прояснили энергетики.

«В поселке Чукреевка отсутствует свет из-за повреждения подземного кабеля, длина которого — более километра. Энергетики филиала “Россети Сибирь” — “Омскэнерго” в течение всего вчерашнего дня вели поиски повреждения, участки в поселке запитали от генератора», — рассказали в «Россети Сибирь Омскэнерго».

Они пообещали предоставить более подробную информацию вечером 9 апреля.