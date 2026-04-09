Омская Чукреевка третий день без света: энергетики назвали причину

В четверг, 9 апреля 2026 года, в паблике «Аварийный Омск» появилась информация об отключении света в поселке Чукреевка.
«Здравствуйте, третий день нет электричества в поселке Чукреевка. Пора бы вводить режим ЧС, мэр города и глава администрации отказываются выезжать на место! Следственный комитет и прокуратура не хотят возбуждать уголовное дело в отношении собственника сетей, который их бросил и сбежал по факту мошенничества», — говорится в публикации.
Ситуацию в комментариях под постом прояснили энергетики.
«В поселке Чукреевка отсутствует свет из-за повреждения подземного кабеля, длина которого — более километра. Энергетики филиала “Россети Сибирь” — “Омскэнерго” в течение всего вчерашнего дня вели поиски повреждения, участки в поселке запитали от генератора», — рассказали в «Россети Сибирь Омскэнерго».
Они пообещали предоставить более подробную информацию вечером 9 апреля.