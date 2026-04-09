Нашли у себя чужой кредит — нужно действовать быстро: какие шаги предпринимать

Если россиянин вдруг узнал, что на его имя оформили кредит без его согласия, действовать нужно быстро и правильно. Депутат Госдумы в беседе с РИА Новости объяснил, с чего начинать в такой неприятной ситуации.
В первую очередь следует обратиться в бюро кредитных историй. Там нужно потребовать проверить запись о кредите и полностью её исключить. Если есть подозрение на мошенничество, сразу стоит написать заявление в полицию.
Парламентарий также рекомендовал запросить в банке или микрофинансовой организации все документы по этому кредиту. Если подписи на бумагах не принадлежат человеку, это станет прямым доказательством для правоохранительных органов. Все заявления, ответы и копии документов лучше сохранять — они пригодятся, если дело дойдёт до суда.
Когда обнаруживается чужой банковский счёт или карта, открытая без ведома владельца, необходимо лично прийти в банк с паспортом. Сотрудники обязаны проверить информацию и закрыть такой счёт, если он создан мошенниками.
Кроме того, депутат посоветовал направить в полицию заявление о незаконном использовании персональных данных. Если по чужому счёту уже проходили какие-то операции, об этом нужно обязательно сообщить в налоговую службу. Иначе на гражданина могут попытаться повесить налоговые обязательства.
Отдельно стоит помнить о профилактике. Финансист Мери Валишвили отметила, что при оформлении займа важно учитывать не только условия договора, но и своё реальное финансовое положение.