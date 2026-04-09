Ветераны СВО станут новыми лидерами Магаданской области

Программа «СВОи Герои 49» создана по аналогии с федеральным проектом Владимира Путина «Время Героев». Обучение проходит на базе Президентской академии РАНХиГС. Впереди у курсантов самый ответственный этап: защита выпускных работ, которые направлены на решение реальных проблем Магаданской области. После этого выпускники получат дипломы о профессиональной переподготовке и смогут занять ключевые посты в управлении регионом.