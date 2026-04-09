Ветераны СВО станут новыми лидерами Магаданской области

Участники программы «СВОи Герои 49» уже проводят уроки мужества для школьников и готовят проекты по развитию Колымы. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Магадан.
Магаданская область готовит новое поколение управленцев людей, которые делом доказали свою преданность Родине. Региональная кадровая программа «СВОи Герои 49», запущенная в сентябре прошлого года, вышла на финишную прямую. За полгода вчерашние бойцы освоили сложнейшие дисциплины: от экономики до современных технологий менеджмента.
Как рассказала руководитель отдела госслужбы аппарата губернатора Магаданской области Марина Вердиян, курсанты уже вовсю применяют свои знания на практике. Многие из них стали наставниками для молодежи и проводят в школах «Уроки мужества», делясь своим уникальным опытом.
— Наши герои готовы инициировать и реализовывать социально значимые проекты. Они нацелены на укрепление стабильности и развитие родного региона, — отметила Марина Вердиян.
Программа «СВОи Герои 49» создана по аналогии с федеральным проектом Владимира Путина «Время Героев». Обучение проходит на базе Президентской академии РАНХиГС. Впереди у курсантов самый ответственный этап: защита выпускных работ, которые направлены на решение реальных проблем Магаданской области. После этого выпускники получат дипломы о профессиональной переподготовке и смогут занять ключевые посты в управлении регионом.
