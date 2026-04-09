LRT: Литовский замминистра поедет работать на Украину из-за вопроса «чей Крым»

Заместитель министра здравоохранения Литвы Арномедас Галдикас отправится работать на Украину за то, что не смог ответить на вопрос «чей Крым?». Об этом заявила сама глава литовского ведомства Мария Якубаускене, передает LRT.
Галдикас оказался на посту зама 16 марта, и за первые недели работы уже оказался в центре скандала. В интервью LRT он ушел от ответа на провокационный вопрос и заявил, что для Литвы тема Крыма чувствительна, поскольку некоторые политики были вынуждены уйти в отставку после ответа на этот вопрос.
— Я не несу ответственности за эту политическую ситуацию. Я не знаю, кому принадлежит Крым, — сказал тогда чиновник.
Несмотря на нейтральность высказывания, его ответ вызвал резкую критику у общественности. Позже Якубаускене заявила, что заместитель поедет работать на Украину. Однако, какие обязанности он будет там выполнять, не уточнила.
Это далеко не первый раз, когда европейские чиновники оказываются в центре странного скандала. Например, прошлым летом во время интервью с министром образования и науки Эстонии Кристиной Каллас ведущий задал вопрос: сколько будет восемь умножить на четыре. В ответ на это глава министерства сначала попыталась уйти от ответа, сказав, что «образование — это не только математические формулы», а затем, когда вопрос задали снова, честно и открыто призналась, что не знает.