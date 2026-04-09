На трассе под Ачинском после аварии разлились нефтепродукты

8 апреля в Красноярском крае на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» после аварии произошел разлив нефтепродукта из бака грузовика. На месте происшествия работали сотрудники Ачинского поисково-спасательного отделения.
Специалисты использовали специальный биоразлагаемый сорбент, которым обработали около 20 «квадратов» обочины дороги. Так спасателям удалось собрать топливо.
В пресс-службе регионального учреждения «Спасатель» добавили, что с начала 2026 года их специалисты семь раз выезжали на ликвидацию нефтеразливов.
