Минприроды ДНР примет участие в ежегодном Всероссийском конкурсе «Российское дерево года-2026»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» Минприроды ДНР примет участие во всероссийском конкурсе старовозрастных деревьев России.

Целью программы является поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой культурную, историческую и природную ценность, придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование Национального реестра старовозрастных деревьев России, экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения. В конкурсе от Донецкой Народной Республики участвует Дуб черешчатый возрастом примерно 313 лет.

В 2013 году с целью сохранения в природном состоянии уникального природного образования — 300-летнего дуба обыкновенного, произрастающего на окраине посёлка Бражино, решением Донецкого областного совета от 28.02.2013 № 6/19−483, дуб был объявлен памятником природы.

Сейчас дуб Горняцкий (нынешнее его название) достиг высоты 32 метра, поперечник кроны — 34 метра. Периметр ствола на уровне груди составляет 400 см, а на уровне корневой шейки — 620 см. Натурно-таксационное описание показателей роста и состояния дерева убедительно свидетельствует о том, что дуб Горняцкий может служить эталоном старовозрастного представителя аборигенной коренной лесной биоты Донецкого кряжа.

Об этом сообщил ТГ-канал Минприроды ДНР.

