Геомагнитные возмущения ожидаются из-за корональной дыры на Солнце с пятницы

Магнитные бури ожидаются на Земле в православную Пасху.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты ИКИ РАН предупредили, что с пятницы, 10 апреля, ожидаются геомагнитные возмущения из-за корональной дыры на Солнце. Об этом рассказали ученые лаборатории солнечной системы в своем Telegram-канале.

Отмечается, что четверг 9 апреля, окажется последним спокойным днем перед двух-трех дневным периодом возмущения.

«Воздействие корональной дыры, главной возмутительницы спокойствия, может начаться завтра в середине дня. Вспышечная активность остается близкой к подавленной, хотя в ноль не уходит. Рисков для Земли нет», — успокоили ученые.

Ранее ученые предупредили, что Солнце официально вступило в пиковую фазу своего цикла активности. Обычно она длится год. Но в этот раз наиболее мощные магнитные бури ожидаются как раз после окончания максимума. Продлятся они ближайшие несколько лет.