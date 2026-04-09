Геомагнитные возмущения ожидаются из-за корональной дыры на Солнце с пятницы

Специалисты ИКИ РАН предупредили, что с пятницы, 10 апреля, ожидаются геомагнитные возмущения из-за корональной дыры на Солнце. Об этом рассказали ученые лаборатории солнечной системы в своем Telegram-канале.
Отмечается, что четверг 9 апреля, окажется последним спокойным днем перед двух-трех дневным периодом возмущения.
«Воздействие корональной дыры, главной возмутительницы спокойствия, может начаться завтра в середине дня. Вспышечная активность остается близкой к подавленной, хотя в ноль не уходит. Рисков для Земли нет», — успокоили ученые.
Ранее ученые предупредили, что Солнце официально вступило в пиковую фазу своего цикла активности. Обычно она длится год. Но в этот раз наиболее мощные магнитные бури ожидаются как раз после окончания максимума. Продлятся они ближайшие несколько лет.