Геомагнитные возмущения ожидаются из-за корональной дыры на Солнце с пятницы

Ранее ученые предупредили, что Солнце официально вступило в пиковую фазу своего цикла активности. Обычно она длится год. Но в этот раз наиболее мощные магнитные бури ожидаются как раз после окончания максимума. Продлятся они ближайшие несколько лет.