В Минпромторге назвали первые категории товаров для «российской полки»

11 марта в пресс-службе Минпромторга сообщили о переносе вступление в силу закона «о российской полке», обязывающего ретейлеров устанавливать определенную долю российских товаров на полках в магазинах, на 1 марта 2027 года. Как уточнило министерство, срок вступления закона в силу перенесли, чтобы предоставить ретейлерам и маркетплейсам возможность планомерно, без чрезмерной нагрузки на бизнес-процессы реализовать положения закона.