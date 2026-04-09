В Минпромторге назвали первые категории товаров для «российской полки»

Косметика, бытовая химия и парфюмерия станут первыми категориями товаров, которых коснется проект «о российской полке». Об этом «РИА Новости» сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.
По его словам, эти товары уже полюбились потребителям. Чекушов отметил, что российская косметическая продукция очень разнообразна и представлена практически во всех потребительских сегментах.
11 марта в пресс-службе Минпромторга сообщили о переносе вступление в силу закона «о российской полке», обязывающего ретейлеров устанавливать определенную долю российских товаров на полках в магазинах, на 1 марта 2027 года. Как уточнило министерство, срок вступления закона в силу перенесли, чтобы предоставить ретейлерам и маркетплейсам возможность планомерно, без чрезмерной нагрузки на бизнес-процессы реализовать положения закона.
Изначально планировалось, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Авторы инициативы предложили обязать торговые сети разместить на полках в торговых залах непродовольственные национальные товары. Они должны будут располагаться на специальном стационарном торговом оборудовании. Высота размещения таких товаров должна составлять от 80 до 160 см от пола.
Торговые сети получат знак «Флагман российской торговли» для стимулирования продвижения отечественных непродовольственных товаров, указано в документе.
