Мошенники обманывают омских туристов через соцсети

Омичей предупредили о мошенниках, которые охотятся за отдыхающими в Турции, Таиланде и других странах. Обманщики вступают в туристические сообщества и предлагают другим участникам экскурсии, трансфер, жильё в аренду или обмен валюты.
Аферисты обещают не просто самые выгодные цены и лучший сервис, а ещё и возможность оплаты на российскую карту или по номеру телефона через СБП. Такие платежи проходят мгновенно, их нельзя отменить или отозвать.
«Чтобы не испортить себе отдых, стоит пользоваться только услугами проверенных людей и компаний. Скажем, поездки по достопримечательностям безопаснее заказывать не у агентов на улице, а через надёжные онлайн-сервисы бронирования экскурсий или у представителя своего туроператора», — советует заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.
Если вам нужна помощь с обменом валюты, не стоит связываться с незнакомцами — лучше выбрать пункты обмена в людных туристических местах или обращаться в отделения местных банков. Также можно спросить совета у отельного гида.
Если нужно снять деньги в банкомате, путешественникам рекомендуют воспользоваться аппаратами, которые стоят в офисе банка, крупном торговом центре или отеле. Там мошенникам трудно установить на банкомат нелегальное оборудование для кражи данных карт.