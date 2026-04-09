В России куличи подорожали на 19 процентов за год

Готовые пасхальные куличи за год подорожали в среднем на 19 процентов, при этом уровень спроса остался без изменений. Такие данные приводятся в исследовании «Контура».
Отмечается, что аналитики изучили около пяти миллионов чеков на продукты, традиционно приобретаемые в пасхальную неделю, чтобы оценить динамику цен и спроса в 2026 году по сравнению с 2025 годом. Уточняется, что в целом по стране зафиксирован рост цен без снижения покупательской активности.
Согласно исследованию, в Тюменской области средняя цена кулича выросла на 38 процентов, в Ростовской области — на 31 процентов, в Башкирии — на 21 процент. При этом в Свердловской области цены снизились на 20 процентов, в Москве и Московской области — на 23 процента, в Пермском крае — на 12 процентов.
Также сообщается, что в отдельных регионах зафиксировано снижение спроса: на 35 процентов в Тюменской области и на 18 процентов в Пермском крае. Часть жителей предпочитает самостоятельно готовить куличи вместо покупки готовых изделий, передает ТАСС.
Многих верующих беспокоит вопрос калорийности кулича — традиционной пасхальной выпечки. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала, как можно сделать кулич более полезным.