Самым продолжительным в истории МХЛ стал матч «Чайка» — «Ирбис»

По результатам матча, со счетом 3:2 в пятом овертайме казанский «Ирбис» победил «Чайку» в четвертом матче ⅛ финала плей-офф Олимпбет — МХЛ. В составе нижегородской команды шайбы удалось забросить Тимуру Муханову, для которого шайба стала в новом кубке первой и Макару Ополинскому.