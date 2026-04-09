Самым продолжительным в истории МХЛ стал матч «Чайка» — «Ирбис»

Матч между нижегородской «Чайкой» и казанским «Ирбисом» стал самым продолжительным в истории МХЛ.
Команды сыграли четыре 20-минутных овертайма, помимо 60 минут от основного времени. Длительность игры в результате составила 140 минут, что побило предыдущий рекорд.
Ранее самым длительным считался матч в четвертьфинале плей-офф МХЛ 2019 года. Игра прошла между уфимским «Толпаром» и екатеринбургским «Авто». Тогда продолжительность матча составитла 122 минуты 56 секунд. Со счетом 4:3 победу одержал «Толпар».
По результатам матча, со счетом 3:2 в пятом овертайме казанский «Ирбис» победил «Чайку» в четвертом матче ⅛ финала плей-офф Олимпбет — МХЛ. В составе нижегородской команды шайбы удалось забросить Тимуру Муханову, для которого шайба стала в новом кубке первой и Макару Ополинскому.
Команда Алексея Подалинского продолжает сохранять преимущество в серии, несмотря на поражение.
Ранее нижегородская «Чайка» уступила казанскому «Ирбису» 1:4.