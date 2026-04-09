Нижегородская «Чайка» побила рекорд по самому продолжительному матчу в Молодежной хоккейной лиге

Встреча между командами из Нижнего Новгорода и Казани стала самой длинной в истории МХЛ.

Источник: Время

Матч между нижегородской «Чайкой» и «Ирбисом» из Казани стал самым продолжительным в истории Молодежной хоккейной лиги, побив рекорд, который держался с 2019 года.

Встреча между командами в серии ⅛ финала плей-офф МХЛ прошла в Нижнем Новгороде и завершилась в пятом овертайме победой хоккеистов из Казани со счетом 3:2. Длительность матча при этом составила 142 минуты и 49 секунд — это самый продолжительный матч в истории лиги.

До этого самой длинной встречей был матч между «Авто» из Екатеринбурга и «Толпаром» из Уфы — тогда хоккеисты играли 122 минуты и 56 секунд.