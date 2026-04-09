Нижегородская «Чайка» побила рекорд по самому продолжительному матчу в Молодежной хоккейной лиге

Встреча между командами в серии ⅛ финала плей-офф МХЛ прошла в Нижнем Новгороде и завершилась в пятом овертайме победой хоккеистов из Казани со счетом 3:2. Длительность матча при этом составила 142 минуты и 49 секунд — это самый продолжительный матч в истории лиги.