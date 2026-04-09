Два больших греха: что со времён Руси нельзя делать в Пасху 12 апреля 2026

Сорок восемь дней поста. И в полночь из тёмного храма выходит крестный ход: свечи, колокола и слова, которые христиане повторяют уже две тысячи лет: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!».
Пасха — не просто главный праздник православного календаря. Это, по слову церкви, «праздников праздник и торжество из торжеств»: день, ради которого существует всё остальное.
Когда Пасха в 2026 году?
Пасха, или Светлое Христово Воскресение — главный праздник христианства, посвящённый воскресению Иисуса Христа из мёртвых. В 2026 году православные отмечают Пасху 12 апреля. Великий пост завершается 11 апреля, и в ночь с субботы на воскресенье в храмах начинается пасхальное богослужение.
Пасха — переходящий праздник: её дата каждый год меняется. Она рассчитывается по особой системе — пасхалии: первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. Православная церковь использует юлианский календарь, католическая — григорианский, поэтому даты нередко расходятся (в 2026 году католическая Пасха отмечалась 5 апреля).
Само слово «Пасха» происходит от древнееврейского «Песах» — «прохождение мимо», «исход». Первоначально это был иудейский праздник в память об освобождении от египетского рабства. Христиане наполнили его новым смыслом: воскресение Христа — освобождение всего человечества от смерти и греха.
Суть Пасхи.
По Евангелию, Христос был распят в пятницу и погребён в пещере, вход в которую закрыли большим камнем. На третий день, в воскресенье, Мария Магдалина и другие жёны-мироносицы пришли помазать тело миром — и обнаружили, что камень отвален, а гроб пуст. Явившийся ангел возвестил: «Его нет здесь — Он воскрес».
С историей воскресения связано предание о красном пасхальном яйце. Мария Магдалина пришла к римскому императору Тиберию с проповедью о воскресшем Христе и принесла в дар простое куриное яйцо. Тиберий усомнился: это так же невозможно, как белому яйцу стать красным. И на глазах у императора яйцо окрасилось в красный цвет. Красный — цвет крови Христа и его царского достоинства.
Праздник Пасхи отмечается с первых веков христианства. Единую дату её вычисления установил Первый Вселенский собор в Никее в 325 году. С тех пор пасхалия — свод правил расчёта даты — стала одним из ключевых элементов церковного устройства. На Руси Пасха всегда была главным праздником года, её отмечали с колокольным звоном, крестными ходами и народным гулянием.
Что нельзя делать в Пасху 2026?
— Нельзя грустить, ссориться, унывать. Пасха — день величайшей радости. Поэтому ссоры в этот день считаются большим грехом — они противоречат самому смыслу праздника;
— Нельзя венчаться. Таинство венчания на Пасху и всю Светлую седмицу не совершается. Венчания возобновляются с 19 апреля;
— Нельзя заниматься тяжёлым трудом и уборкой. Весь день — для радости, молитвы и общения с близкими. Бытовые дела лучше отложить;
— Нельзя ходить на кладбище. Пасха — праздник жизни, а не поминовения. Посещение кладбищ в этот день — советский обычай, не имеющий церковного основания;
— Нельзя выбрасывать освящённую еду в мусор. Куличи, яйца и остатки пасхальной трапезы — святыня. Скорлупу и крошки отдают птицам, закапывают в землю или пускают по реке. Можно отнести в храм.
Что можно делать в Пасху 2026?
— Прийти на ночную службу и крестный ход. Богослужение начинается в субботу около 23:00. В полночь из храма выходит крестный ход — священники и прихожане обходят церковь со свечами. Затем звучит первое «Христос Воскресе!». Царские врата в иконостасе всю Светлую седмицу остаются открытыми — символ открытых врат Царствия Небесного. Если не получилось прийти — можно причаститься на любой литургии в течение всей Светлой седмицы;
— Разговеться после поста. На Пасху можно есть всё, в том числе мясо, молоко, яйца. Начинают с освящённого яйца и кулича. Врачи советуют выходить из поста постепенно, не перегружая желудок после 48 дней ограничений;
— Навещать родных, друзей, соседей. Вся Светлая седмица — время гостевания. Принято обмениваться куличами, крашенками, поздравлениями;
— Крестить детей. Пасха считается очень благоприятным временем для таинства крещения;
— Подавать милостыню и угощать нуждающихся. Поделиться куличом с тем, кто просит, — благочестивая традиция. Отказать в помощи на Пасху считается дурным знаком.
Приметы и традиции на Пасху 2026.
— Благодатный огонь. Ежегодно в Великую субботу в иерусалимском храме Гроба Господня сходит Благодатный огонь. В 2026 году это произойдёт 11 апреля. Огонь доставляют прямым рейсом из Иерусалима в Москву и развозят по тысячам храмов России. Православные верят, что в первые минуты он не обжигает;
— Христосование. Пасхальное приветствие: при встрече говорят «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!» и трижды целуются. Так принято приветствовать друг друга 40 дней — вплоть до Вознесения Господня;
— Освящение пасхальной корзины. В субботу в храмах освящают куличи, творожную пасху и крашеные яйца. Кулич — символ присутствия Христа за столом. Творожная пасха в форме усечённой пирамиды — символ Гроба Господня. Яйцо — символ новой жизни;
— Битва яйцами и колокольный звон. Народная забава: двое бьют яйца друг о друга — у кого уцелеет, тот будет здоров и удачлив. Всю Светлую седмицу любой желающий может подняться на колокольню и позвонить в колокола, возвещая о Воскресении;
— Умывание «с золота и серебра». Народный обычай: в воду для утреннего умывания клали освящённое яйцо или серебряную монету — к здоровью и достатку на весь год;
— Морозная Пасха — к урожайному году. Апрельский мороз в праздник крестьяне не пугал: он обещал богатый урожай зерновых;
— Увидеть восход солнца — к удаче на весь год. В народе говорили: кто встретит, как «играет» пасхальное солнце на восходе, будет счастлив до следующей Пасхи. Живописный закат тоже считался добрым знаком;
— Кулич вышел красивым — к благополучию, треснул — к трудностям. Пасхальная выпечка в народе считалась зеркалом года. Впрочем, священники напоминают: главное в Пасху — молитва и радость, а не кулинарные успехи.
Молитва на Пасху 2026.
— О воскресении и вечной жизни. Главная молитва праздника — о победе жизни над смертью. Христиане молятся веря, что молитва помогает прощению их грехов и упокоению души в ожидании всеобщего воскресения;
— Об исцелении от болезней. Пасхальная служба считается временем особой молитвенной силы. Пасхальные свечи, зажжённые на ночной службе, хранят и зажигают в трудные моменты;
— О рождении детей. По народному поверью, пасхальная ночь особенно благоприятна для молитвы о потомстве. Семьи, ждущие ребёнка, молятся о благополучных родах и здоровье младенца;
— О мире в семье и примирении с близкими. Пасха — лучшее время попросить прощения и восстановить отношения. Встретить главный праздник без обид в сердце — одна из главных задач поста.