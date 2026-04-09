Стоит ли ждать большую воду? Паводок-2026: ожидания, прогнозы и реалии

Минувшая зима оказалось не только морозной, но и весьма снежной. Появилась надежда, что наконец-то наши края перестанут страдать от обезвоживания. Придёт ли в низовья Волги и Дона столь желанная для природы и человека большая вода, разбирался «АиФ»—Нижнее Поволжье".
«К реке не подступиться».
«Был на выходных у Ахтубы в черте Волжского — такое впечатление, что паводок уже начался, к реке во многих местах даже не подступиться, — рассказал житель Волжского Матвей Полянцев. — А ведь со дня на день сбросы через ГЭС увеличат ещё больше».
«У меня дача на острове Сарпинский. В эти дни все заводи Волги выглядят очень полноводными, — теряется в догадках волгоградец Евгений Жданов. — И на моих глазах моторка с пассажирами, затем речной трамвайчик прошмыгнули через протоку, где при обычном уровне реки — воробью по колено».
В Росводресурсах подтвердили: из-за снежной зимы приток воды в Волжско-Камском каскаде уже в январе-феврале превысил привычную сезонную норму на треть. С конца зимы, весь март и вплоть до 10 апреля через Волжский гидроузел проходило порядка 6−7 тыс. куб. м воды в секунду — достаточно большая водность для этого времени.
В пресс-центре Волгоградского гидроузла между тем заверили: повышенные сбросы ещё по сути не начались, они стартуют с предстоящей субботы.
«С 11 апреля 2026 г. в соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Волжская ГЭС им. Ф. Г. Логинова (филиал ПАО “РусГидро”) приступает к работе в режиме специального попуска в низовья Волги. Он необходим для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоёмов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы, — сообщили в пресс-службе ГЭС. — 11 апреля среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС составят 8000 м³/с, 12 апреля — 9500 м³/с. Далее в течение двух недель расходы будут постепенно увеличиваться по 1000 м³/с и к 24 апреля достигнут максимально установленных сбросов 26000 м³/с. В таком режиме Волжская ГЭС будет работать шесть дней. Затем расходы начнут снижаться и 30 апреля составят около 24000 м³/с. Дальнейший режим работы Волгоградского гидроузла будет установлен новым указанием Росводресурсов».
Надежда есть.
Однако эксперты смотрят на ситуацию не очень оптимистично.
«Снег в верховьях Волги лёг в начале зимы достаточно рано на ещё не остывшую и толком не промёрзшую почву, — объясняет член регионального экологического совета Сергей Яковлев. — Даже сильные морозы в январе-феврале не смогли в итоге проморозить почву более чем на 15−20 см при норме промерзания в 50−70 см. В итоге очень много талой воды будет впитываться в почву при снеготаянии и до речной сети явно не дойдёт. Особо рекордного паводка не получится».
В то же время эксперт обнадёжил: если во второй половине половодья — к концу апреля-в мае в каскад придёт достаточно большое количество воды, это позволит обеспечить так называемую рыбохозяйственную полку в пределах не менее 20 дней с водностью в 20 тыс. куб. м в секунду. «Дай-то бог, чтобы такой благоприятный сценарий спецпопуска на практике осуществился. Впервые за долгие годы мы получим и благоприятный нерест рыбы, и промывки русел ериков поймы, её хорошего заполнения по всей площади», — говорит Яковлев.
А что с бассейном Дона?
В западной части региона — на реках донского бассейна, включая речки Иловля, Бузулук, среднее и нижнее течение Медведицы, максимальные уровни подъёма воды прогнозируются около или ниже нормы. В Цимлянское водохранилище ожидаемый приток во втором квартале составит максимум 9,4 кубокилометра при норме 13 кубокилометров.
«Предварительный прогноз притока воды во втором квартале 2026 года в Цимлянское водохранилище уточнён в 7,1−9,4 кубических километров воды, — отметили в Нижнедонском водохозяйственном управлении (Ростовская область). — Для сравнения: приток воды год назад — во втором квартале 2025 года составил всего 3 кубических километра. Основная часть притока воды из Дона будет аккумулирована в водохранилище, которое сейчас заполнено на две трети от проектного объёма».
Водность Дона имеет цикличный характер, объясняют экологи, длительные периоды маловодных лет чередуются с ощутимыми паводковыми пиками.
Последнее действительно крупное половодье на Дону было чуть более 30 лет назад. В 1994 году приток воды в Цимлянское «море» превысил 30 кубических километров. Для сравнения: в засушливом 2015 году Цимла получила менее 10 кубокилометров воды за год. При этом в середине 90-х пришлось открыть все сбросные шандоры Цимлянской ГЭС, а уровень воды даже у самых низовьев Дона вырос на 4−5 метров.
«Большинство притоков Дона и, по-видимому, сам Дон уже прошёл через пик половодья, которое получилось довольно скромным, — отмечает Сергей Яковлев. — Верховья этой реки расположены заметно южнее верховьев Волги и Камы. И ещё больше, чем на Волге, снега в бассейне этой реки с ростом весенних температур попросту испарилось или впиталось в почву. И хотя мы не получили заметного разлива донских речушек, в этом сезоне всё же удалось заполнить до приемлемого уровня Цимлянское водохранилище. А это искусственный водоём комплексного использования, и он ощутимо страдает от маловодья все последние годы».
И самое важное, как сообщил Сергей Яковлев, в нынешнее половодье в пойме будет работать большая группа специалистов одного из водохозяйственных НИИ, которая станет отслеживать прохождение паводка на всём пространстве от ГЭС до дельты и Каспия. В дальнейшем оптимальный режим заполнения поймы на основе собранных данных будут рассчитываться с участием самых современных инструментов — искусственного интеллекта. Это внушает надежду на то, что расчёты станут более точными и на самом деле пойдут на пользу экологии.
Мнение эксперта.
Доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николай Онистратенко:"В последние десятилетия — с явной перестройкой климата в сторону засушливости (аридизации) — слишком хаотичны стали естественные природные процессы.
Слишком много стало трудно учитываемых вводных, чтобы прогнозы половодья носили безупречно точный характер даже в плане самых ближайших перспектив.
И поверх всего этого явно всё больше и больше накладывается регулирующая роль деятельности человека.
И здесь опять же, помимо интересов природы при регулировании стока Волги либо стока других рек европейской части страны, огромную роль играют интересы экономики, а также политики и геополитики".
Официально.
До начала паводка в регионе должны обследовать состояние 100 водохозяйственных объектов.
«Специалисты облкомприроды и дирекции водохозяйственного строительства проверяют техническое состояние водовыпусков, устраняют выявленные недостатки, проводят очистку прилегающей к сооружениям территории от мусора и древесно-кустарниковой растительности, — сообщили в облкомприроды. — Часть сооружений ждёт полная реконструкция».
В целом ближайшие 5 лет в регионе полностью отремонтируют и построят 72 водовыпуска. В этом году планируется ввести в эксплуатацию два таких объекта. Ещё одно новое сооружение в посёлке Вторая Пятилетка Среднеахтубинского района, построенное за счёт средств регионального бюджета, уже готово к первому пропуску паводковых вод.