Из Омска запускают дешёвые рейсы в Горно-Алтайск

С 5 мая из Омска начнут выполнять прямые рейсы в Горно-Алтайск. Перевозчиком по этому направлению выступит авиакомпания «ЮВТ Аэро». Информация о полётной программе уже появилась в расписании перевозчика.
Как следует из данных авиакомпании, рейсы по маршруту Омск — Горно-Алтайск запланированы дважды в неделю. Первый вылет намечен на 5 мая, далее полёты будут выполняться в течение весенне-летнего сезона.
Время в пути составит 1 час 40 минут. Билет в одну сторону стоит 5 247 рублей. В эту сумму входят ручная кладь до 5 килограммов, багаж до 10 килограммов и возможность возврата.