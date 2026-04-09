Большую часть заболевших актеров Красноярского музтеатра уже выписали

«Вчера большую часть заболевших выписали, ждем их домой. Остальным стало лучше, но их еще необходимо оставить под наблюдением медиков, чтобы убедиться в том, что симптомы прекратились. Причины случившегося устанавливаются, работают Следственный комитет и Роспотребнадзор. Та часть коллектива, которую не затронули симптомы, вернулась в Красноярск 7 апреля. Что касается “Золотой маски”, известно, что мы сохраняем статус номинанта, и сейчас руководство театра и дирекция “Золотой маски” обговаривают, в каком формате эксперты все-таки смогут посмотреть наш спектакль. В театре все очень ждут возвращения коллег, за них переживают и желают им скорейшего восстановления. До выписки остальных из больницы директор театра Ольга Андреевна Романова остается в Москве, чтобы оказывать необходимую помощь».