Сотрудники МЧС будут следить за пожарами на островах у Хабаровска

Сотрудники МЧС с 10 апреля развернут мобильные посты на островах у Хабаровска — Большом Уссурийском, Дачном и Кабельном. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», внимание к данным территориям у спасателей не случайно, так как с началом садово-огородного сезона многократно возрастают риски возникновения ландшафтных пожаров.
По информации пресс-службы главного управления МЧС России по региону, в 2026 году меры контроля и профилактики на островах особенно усилили. На местах будут работать не только спасатели: организованы группы из числа сотрудников администрации Хабаровска, в распоряжении которых дроны. Привлекут к также и полицейских, задача которых — пресечение нарушений.
— С 10 апреля на трёх островах запланировано выставить мобильные пожарно-спасательные посты, в каждом по 6 спасателей МЧС России. Они будут вести патрулирование и мониторинг, и контролировать ситуацию и выявлять возможные возгорания, — рассказал начальник главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Матвей Гибадулин.
Напомним, что выставление временных спасательных постов на островах у Хабаровска — мера ежегодная. Так, уже 1 мая начинается речная навигация, а значит, что к своим земельным наделам отправятся сотни людей. Далеко не все дачники отличаются сознательностью и нарушают правила безопасности — из-за этого резко увеличивается число ландшафтных пожаров.