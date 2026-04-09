WSJ узнала, что Disney сократит около тысячи сотрудников

Компания Disney планирует уволить до 1 тыс. сотрудников в ближайшие недели, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Сокращения преимущественно коснутся недавно объединенного маркетингового отдела компании.
По итогам 2025 года в Disney работали 231 тыс. человек, около 80% из них — в подразделении, занимающемся развлечениями, включая тематические парки и производство товаров.
С начала масштабной реструктуризации в 2022 году компания уволила более 8 тыс. человек. Это решение было принято с целью сэкономить около $5,5 млрд.
WSJ поясняет, что Disney, как и многие голливудские студии, таким образом пытается приспособиться к снижению прибыли в условиях доминирования стриминговых сервисов, по сравнению с традиционным форматом телевидения, который приносил больше дохода.
В феврале стало известно, что новым гендиректором компании будет Джош Д’Амаро, который ранее занимался парками развлечений. WSJ называет план масштабных сокращений первым «значительным шагом» нового руководства.
