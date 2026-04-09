МАРТ отреагировал на предложение повысить тарифы такси в Беларуси сразу на 30%

МАРТ рассмотрено обращение Ассоциации от 22 марта 2026 года, которое касалось вопроса ценообразования в сфере перевозок пассажиров автомобилями-такси. В госоргане напомнили: тарифы на услуги такси в стране не попадают под государственное ценовое регулирование, и перевозчики самостоятельно устанавливают тарифы (исходя из рыночной ситуации, собственных затрат, а также выбранной коммерческой политики). Государство же в транспортной сфере регулирует социально значимые регулярные перевозки. К таковым услуги такси не относятся.