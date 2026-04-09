МАРТ отреагировал на предложение повысить тарифы такси в Беларуси сразу на 30%

Министерство антимонопольного регулирования и торговли отреагировало на предложение повысить тарифы такси в Беларуси сразу на 30%. Подробности приводит Ассоциация перевозчиков пассажиров автомобилями-такси.
МАРТ рассмотрено обращение Ассоциации от 22 марта 2026 года, которое касалось вопроса ценообразования в сфере перевозок пассажиров автомобилями-такси. В госоргане напомнили: тарифы на услуги такси в стране не попадают под государственное ценовое регулирование, и перевозчики самостоятельно устанавливают тарифы (исходя из рыночной ситуации, собственных затрат, а также выбранной коммерческой политики). Государство же в транспортной сфере регулирует социально значимые регулярные перевозки. К таковым услуги такси не относятся.
МАРТ понимает обеспокоенность перевозчиков уровнем цен. Однако любые решения, которые касаются повышения тарифов, должны учитывать общие подходы к ценообразованию в Беларуси. Речь идет про необходимость сдерживания инфляции, которая не должны превысить 7% по итогам 2026 года.
«В этой связи рост тарифов на услуги по перевозке пассажиров автомобилями-такси в предложенном Ассоциацией размере (на 30%) в настоящее время не поддерживается МАРТ», — заметили в сообщении.
Но вопрос, связанный с повышением стоимость поездок, может быть рассмотрен по итогам первого полугодия 2026 года при учете фактической динамики потребительских цен. МАРТ рекомендует Ассоциации повторно обратиться в адрес ООО «БелГо Корп» с предложением о планомерном повышении тарифов.
