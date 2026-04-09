МАРТ отреагировал на предложение повысить тарифы такси в Беларуси сразу на 30%

Источник: Комсомольская правда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли отреагировало на предложение повысить тарифы такси в Беларуси сразу на 30%. Подробности приводит Ассоциация перевозчиков пассажиров автомобилями-такси.

МАРТ рассмотрено обращение Ассоциации от 22 марта 2026 года, которое касалось вопроса ценообразования в сфере перевозок пассажиров автомобилями-такси. В госоргане напомнили: тарифы на услуги такси в стране не попадают под государственное ценовое регулирование, и перевозчики самостоятельно устанавливают тарифы (исходя из рыночной ситуации, собственных затрат, а также выбранной коммерческой политики). Государство же в транспортной сфере регулирует социально значимые регулярные перевозки. К таковым услуги такси не относятся.

МАРТ понимает обеспокоенность перевозчиков уровнем цен. Однако любые решения, которые касаются повышения тарифов, должны учитывать общие подходы к ценообразованию в Беларуси. Речь идет про необходимость сдерживания инфляции, которая не должны превысить 7% по итогам 2026 года.

«В этой связи рост тарифов на услуги по перевозке пассажиров автомобилями-такси в предложенном Ассоциацией размере (на 30%) в настоящее время не поддерживается МАРТ», — заметили в сообщении.

Но вопрос, связанный с повышением стоимость поездок, может быть рассмотрен по итогам первого полугодия 2026 года при учете фактической динамики потребительских цен. МАРТ рекомендует Ассоциации повторно обратиться в адрес ООО «БелГо Корп» с предложением о планомерном повышении тарифов.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о подорожании топлива в Беларуси.

Тем временем Лукашенко сказал, о чем должны помнить белорусы, покупая два-три автомобиля.

Вместе с тем Нацбанк прокомментировал повышение цен на бензин и дизель в Беларуси.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше