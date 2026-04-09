Свет, тепло и горячую воду отключат в Нижнем Новгороде 9 апреля

Отключения света, горячей воды и центрального отопления ждут нижегородцев в четверг, 9 апреля. Горожан оставят без привычных благ цивилизации из-за проведения плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в Управлении ГОЧС Нижнего Новгорода.
С 08:00 до 17:00 электричества не будет на проспекте Ленина, 8 и 10. В домах с номерами 53 и 54 на улице Василия Иванова и 3,5,7,9 на проспекте Кораблестроителей свет отключат с 09:00 до 17:00, а здания на Борской, 15, Бурденко, 16, 17, 18, 19 и Васильева, 18 планируется обесточить с 13:00 до 17:00. Еще по нескольким адресам работы на сетях ЖКХ будут проходить с 09:00 до 16:00 — Вольская, 13, 13а, 15, 17а, Витебская, 48, 56: в этих зданиях также приостановят энергоснабжение.
В домах №№ 19 и 21 на улице Батумской с 09:00 до 11:00 отключат центральное отопление, а на ул. Сурикова, 14а тепло будет отсутствовать с 11:30 до 13:00.
На улице Культуры, 3 коммунальные службы приостановят горячее водоснабжение. Плановые мероприятия на сетях они проведут с 09:00 до 21:00.
