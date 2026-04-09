Шквалистый ветер до 20 м/с ожидается в Нижегородской области 9 апреля

Энергетики перешли на усиленный режим работы.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области 9 апреля ожидается сильный шквалистый ветер с порывами до 15−20 метров в секунду. Непогода сохранится в течение всего дня и вечера, сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В МЧС предупреждают о повышенном риске возникновения чрезвычайных ситуаций. Из-за сильного ветра возможны обрывы линий электропередачи и связи, сбои в работе объектов ЖКХ. Не исключено обрушение слабоукреплённых и широкоформатных конструкций, включая строительные краны, а также повреждение кровель зданий и падение деревьев.

Кроме того, могут возникнуть затруднения при проведении высотных и аварийно-восстановительных работ.

Жителям региона советуют быть внимательными на улице, избегать нахождения рядом с рекламными щитами, недостроенными зданиями и старыми деревьями, а также парковать автомобили в безопасных местах.

В связи с непогодой энергетики перешли на усиленный режим работы и держат на контроле электроснабжение потребителей. Филиал «Нижновэнерго» функционирует в режиме повышенной готовности. Ликвидировать последствия непогоды при необходимости готовы 145 бригад: 646 специалистов и 326 машин спецтехники.