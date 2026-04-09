Повар космонавтов объяснил, почему нельзя переедать на орбите

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Еда для космонавтов строго сбалансирована по белкам, жирам, углеводам, калориям, суточная норма не должна превышать 3000 калорий, заявил РИА Новости начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.
«Еда для космонавтов строго сбалансирована по белкам, жирам, углеводам, калориям. Суточная норма, к слову, не должна превышать 3000 калорий», — сказал повар.
По его словам, космонавтам не возбраняется перекусывать между завтраками, обедами и ужинами, однако это случается редко по причине того, что космическая еда сбалансирована, а лишние калории не останутся незамеченными.
«Так что перехватил что-то в течение дня, съел два вторых, выпил три сока, или что-то решил поменять в меню — расплачиваться придется дополнительными минутами на беговой дорожке», — добавил собеседник агентства.
«Они ведь каждый день должны взвешиваться. Все просто, набрал лишний вес — в скафандр не влезешь. Словом, закон один: с каким весом улетел в космос, с таким обязан возвратиться!» — подчеркнул Ведерников.
Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ее ежегодном проведении 6−12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос. Организатор Недели космоса — «Роскосмос».
