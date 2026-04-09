Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Повар космонавтов объяснил, почему нельзя переедать на орбите

Повар Ведерников: еда для космонавтов строго сбалансирована по КБЖУ.

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Еда для космонавтов строго сбалансирована по белкам, жирам, углеводам, калориям, суточная норма не должна превышать 3000 калорий, заявил РИА Новости начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

По его словам, космонавтам не возбраняется перекусывать между завтраками, обедами и ужинами, однако это случается редко по причине того, что космическая еда сбалансирована, а лишние калории не останутся незамеченными.

«Так что перехватил что-то в течение дня, съел два вторых, выпил три сока, или что-то решил поменять в меню — расплачиваться придется дополнительными минутами на беговой дорожке», — добавил собеседник агентства.

«Они ведь каждый день должны взвешиваться. Все просто, набрал лишний вес — в скафандр не влезешь. Словом, закон один: с каким весом улетел в космос, с таким обязан возвратиться!» — подчеркнул Ведерников.

Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ее ежегодном проведении 6−12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос. Организатор Недели космоса — «Роскосмос».

РИА Новости — информационный партнер Недели космоса-2026.