Александр Якушев: Каждая поездка в Норильск — это обязательно встреча с сотрудниками «Норникеля» и жителями города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завтра, 10 апреля, в Норильске состоится открытие выставки «Олимпийская коллекция Владимира Потанина: 80 лет хоккейной славы» и IX Благотворительный матч легенд хоккея.
Компания «Норникель» в преддверии этих событий продолжает разговор с легендами отечественного спорта в рамках серии подкастов «Вне формата».
Первыми в студию пришли Валерий Каменский и Сергей Федоров.
Новым героем встречи стал двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, председатель Совета Легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев. Он рассказал о своей спортивной карьере, Норильске, участии в Благотворительных матчах, а также людях, которые живут и работают в непростых условиях Севера.
Как отметил Якушев, сегодня популярность хоккея растет. Этому, конечно же, способствует и Ночная хоккейная лига, которая охватывает 76 регионов страны, и вклад Владимира Потанин в поддержку и развитие хоккея.
Александр Якушев принимал участие в самом первом Благотворительном матче в Норильске.
«Первое знакомство с Владимиром Олеговичем у меня состоялось, когда он пригласил на первый Благотворительный матч. В одном самолете тогда летели великие хоккеисты разных поколений, — рассказал Якушев. — Он (Потанин- прим. ред) уникальный человек, знает составы всех сборных, сочетания троек и как закончились те или иные матчи. Мы, участники этих матчей, уже и сами не помним, а он все помнит и знает».
Говоря о поездках в Норильск, двукратный Олимпийский чемпион подчеркнул: «Это дань уважения Владимиру Олеговичу, который возглавляет большой металлургический комбинат и тем людям, которые там работают. Когда мы прилетаем в Норильск, мы обязательно приходим на комбинат, встречаемся с болельщиками, рабочими. Владимир Потанин очень болеет за хоккей, он создал команду, которая выступает в ВХЛ, которую любят норильчане (ХК “Норильск” — прим. ред.). Все это вызывает желание вновь приехать сюда и поучаствовать в мероприятии».
Александр Якушев высоко оценил и значение выставки «Олимпийская коллекция Владимира Потанина: 80 лет хоккейной славы» для жителей Заполярья. Сам он считает главным артефактом перстень Зала хоккейной славы. Якушев также рассказал, что намерен подарить в коллекцию экспонат лично от себя: «Найду что-то памятное обязательно».
