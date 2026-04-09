Донецкий форум беспилотных систем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На форуме «Развитие беспилотных систем» в Донецке почти 80 ученых, чиновников и студентов обсуждали возможности и перспективы беспилотной техники в регионе.
Свои наработки представил центр «Воин», институт «Автоматгормаш имени Владислава Антипова» и Донецкий национальный техуниверситет.
«Мы попытались интегрировать наших ученых, которые занимаются разработками беспилотных систем, пригласили коллег из органов госвласти, которым могут быть интересны эти наработки», — рассказал председатель Комитета по науке и технологиям ДНР Алексей Завгородний.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+