Главой департамента градостроительства Красноярска стал Александр Навродский

Новым заместителем главы города — руководителем департамента градостроительства Красноярска стал Александр Навродский. Информация появилась на официальном портале мэрии.
Александр Навродский родился в Одессе в 1976 году. Окончил Красноярский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
С марта 2026 года исполнял обязанности руководителя ведомства, до этого работал в Корпорации развития Енисейской Сибири.
Ранее мы писали, что глава администрации Советского района Красноярска Елена Ланина подала в отставку. Прощальный пост она написала в социальных сетях.