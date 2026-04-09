В Абакане прошла первая репетиция Парада Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Первомайской площади в Абакане состоялась первая репетиция Парада Победы, который пройдет 9 мая.
В торжественном марше примут участие 17 парадных расчетов. В их состав вошли военнослужащие, представители силовых структур, сотрудники МЧС, юнармейцы, а также студенты колледжей Абакана и Черногорска. В этом году к участникам парада также присоединится служба судебных приставов.
Следующая репетиция запланирована на 9 апреля. Генеральный прогон парада с демонстрацией военной техники и ретроавтомобилей состоится 6 мая, сообщает Хакасия Информ.