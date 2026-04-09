Запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море могут продлить

Кроме того, рост популяции крабов позволил скорректировать общие допустимые уловы в сторону увеличения. Российские рыбаки смогут нарастить уловы камчатского краба на Дальнем Востоке: ОДУ камчатского краба в Западно-Сахалинской подзоне будет увеличен на 30% (до 195 т), краба синего и краба равношипого в Западно-Камчатской подзоне — на 16% (до 4,8 тыс. т) и 30% (до 407 т) соответственно, краба-стригуна бэрди в Западно-Беринговоморской зоне на 42% (до 1,3 тыс. т), краба равношипого в Северо-Охотоморской подзоне на 18% (до 1,8 тыс. т). На 10% (до 13,9 тыс. т) будет увеличен ОДУ камчатского краба в Баренцевом море (Северный рыбохозяйственный бассейн).