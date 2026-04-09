Запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море могут продлить

Действующий до конца 2026 года запрет на любительский и промышленный вылов воблы могут продлить на 2027 год, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков по итогам расширенного заседания коллегии ведомства.
«На 2026 год запрет на вылов воблы продлен. Сейчас будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Но в целом пока прогноз не очень позитивный. Вероятность большая, что запрет на 2027 год будет продлен», — сказал он.
Минсельхоз запретил вылов воблы в конце ноября 2024 года. Тогда запрет установили до 31 декабря 2025 года, в конце октября 2025 года его продлили до конца 2026 года. Воблу запрещено ловить в Каспийском море, в реке Волге и ее водотоках в границах Астраханской области и водных объектах в границах Республики Калмыкия.
Ранее Росрыболовство приняло решение об увеличении общих допустимых уловов на 2026 год. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне будет увеличен общий допустимый улов (ОДУ) трески Южно-Курильской зоны на 8,7% (до 12,4 тыс. т). ОДУ терпуги в Северо-Курильской зоне вырастет на 54,1% (до 18,5 тыс. т). ОДУ трубачей в Северо-Охотоморской подзоне составит 6,6 тыс. т (+19%).
Кроме того, рост популяции крабов позволил скорректировать общие допустимые уловы в сторону увеличения. Российские рыбаки смогут нарастить уловы камчатского краба на Дальнем Востоке: ОДУ камчатского краба в Западно-Сахалинской подзоне будет увеличен на 30% (до 195 т), краба синего и краба равношипого в Западно-Камчатской подзоне — на 16% (до 4,8 тыс. т) и 30% (до 407 т) соответственно, краба-стригуна бэрди в Западно-Беринговоморской зоне на 42% (до 1,3 тыс. т), краба равношипого в Северо-Охотоморской подзоне на 18% (до 1,8 тыс. т). На 10% (до 13,9 тыс. т) будет увеличен ОДУ камчатского краба в Баренцевом море (Северный рыбохозяйственный бассейн).
Оставайтесь на связи с РБК в Max.