Трамп заявил, что военные США останутся рядом с Ираном до достижения соглашения
Президент США Дональд Трамп сообщил, что все корабли, самолеты и военнослужащие США останутся на своих местах рядом с Ираном до тех пор, пока не будет выполнено достигнутое соглашение. Он уточнил, что личный состав и оружие могут понадобиться для летального правосудия и уничтожения уже существенно ослабленного противника.
Спикер парламента Ирана обвинил США в нарушении мирного плана
Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США уже нарушили три из 10 пунктов иранского предложения об урегулировании конфликта. Об этом он сообщил в соцсети X. Среди нарушений Галибаф назвал вторжение в Ливан, пересечение воздушных границ Ирана и отрицание права республики на обогащение урана.
РФ обошла Польшу на выборах в состав исполнительного совета ВПП
8 апреля по итогам состоявшихся в штаб-квартире ООН выборов Россия большинством голосов членов Экономического и Социального совета (ЭКОСОС) была избрана в состав Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы на период 2027—2029 годов. РФ обошла Польшу, которую поддерживали страны Европы.
Трамп напугал союзников своим поведением
Безумное поведение президента США Дональда Трампа усилило сомнения среди союзников Вашингтона в Персидском заливе и в Европе в адекватности американского правительства. Немецкий журнал Spiegel обратил внимание, что еще утром Трамп в резкой форме требовал от Ирана исполнения своего ультиматума, то уже вечером спешил трубить о «победе».
Пентагон угрожал Ватикану после критики Белого дома
Представители Пентагона угрожали Ватикану в январе. Об этом стало известно журналу The New Republic. Перед этим Лев XIV выступил с речью, в которой раскритиковал использование силы вместо дипломатии. На закрытой встрече замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби заявил кардиналу Кристофу Пьеру, что церкви лучше встать на сторону США.