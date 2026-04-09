В марте погрузка на железной дороге в Хакасии выросла на 9,6%

В марте 2026 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Республике Хакасия составила 2,3 млн тонн, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В I квартале 2026 года на железной дороге в Республике Хакасия погружено и отправлено 6,8 млн тонн различных грузов (+1,7% к январю — марту 2025 года), в том числе:
каменного угля — 5 млн 940 тыс. тонн (+2,5%); руды железной и марганцевой — 391,6 тыс. тонн (-3,4%); цветных металлов — 207 тыс. тонн (-12%); зерна — 14,8 тыс. тонн (+48,2%); руды цветной и серного сырья — 6,6 тыс. тонн (рост в 1,7 раз в сравнении с январем —мартом прошлого года).
Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.