За обман красноярских пенсионерок молодых новосибирцев отправили в колонию

Два жителя Новосибирска забрали у красноярских пенсионерок и перевели мошенникам 1,55 млн рублей. Один из них забирал деньги непосредственно у пострадавших, второй обменивал на криптовалюту и переводил мошенникам. За эти действия каждый получал от 1 до 3% от похищенного. Деньги у пенсионерок выманивали звонками от «директора» предприятия, где они раньше работали. Первый звонивший, а затем и лжеправоохранители, другие подставные лица убеждали женщин «помочь следствию». Для этого нужно было по кодовому слову передать свои деньги курьеру. Так были обмануты две пенсионерки. У одной похищены 750 тысяч рублей, у другой — 800 тысяч. В суде молодые жители Новосибирска вину признали полностью и возместили часть похищенной суммы — 15 тыс. руб. В Красноярске суд с учетом позиции гособвинителя признал новосибирцев виновными в мошенничестве и приговорил к 1 году 8 месяцам и 2 годам 8 месяцам колонии общего режима, — комментируют исход дела в пресс-службе Красноярской краевой прокуратуры. Добавим, одному из осужденных еще не исполнилось 18 лет.