Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Армия США будет стоять у границ Ирана до выполнения условий соглашения

Армия Соединенных Штатов останется возле иранских границ до выполнения всех условий подписанного соглашения. С таким заявлением выступил, президент США Дональд Трамп.

— Все корабли США, воздушные суда и личный состав с дополнительными боекомплектами, вооружениями и всем остальным, что уместно и необходимо для смертоносного преследования и уничтожения уже ослабленного врага, останутся на местах до тех пор, пока достигнутое соглашение не будет соблюдаться в полной степени, — говорится на странице главы Белого дома в социальной сети Truth Social.

В рамках образовавшихся договоренностей Соединенные Штаты Америки потребуют, чтобы Иран сдал ядерные материалы, сообщил вице-президент и глава американской делегации на переговорах с исламской республикой Джей Ди Вэнс.

Переговоры представителей Соединенных Штатов и Ирана пройдут в Пакистане «очень скоро». С американской стороны будут присутствовать спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Об этом ранее сообщил Дональд Трамп. Он уточнил, что участие Джей Ди Вэнса находится под вопросом из соображений безопасности.

7 апреля глава Белого дома, говоря об Иране, грозился уничтожить «целую цивилизацию» Ирана. Однако позже он заявил о двухнедельном перемирии с исламской республикой. Что известно о ситуации вокруг Ирана и США — в материале «Вечерней Москвы».

