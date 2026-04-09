Конюхов рассказал о планах перезимовать в Антарктиде

Источник: РБК

Путешественник Федор Конюхов планирует участвовать в строительстве полярной станции Смоленская в Антарктиде, а также провести там свою первую зимовку, передает ТАСС.

«Хочу участвовать в строительстве полярной станции Смоленская и сделать одну зимовку в девять месяцев. И чтобы дальше уже такие университеты, как МГУ и другие взяли бы ее под покровительство, чтобы там работали молодые студенты. Надеюсь, что осенью мы начнем завозить жилые модули и в феврале следующего года начнется зимовка», — сказал Конюхов, отметив, что зимой в Антарктиде еще ни разу не бывал.

С ноября 2025 года по март 2026-го Конюхов пробыл на острове Смоленск 111 дней в палаточном лагере. Там он провел серию научных исследований и экспериментов по определению содержания микропластика в прибрежных водах Антарктического полуострова и уровня загрязнения воздуха.

